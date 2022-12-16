Алексей Селиванов назвал Германию несуверенным антироссийским тараном под управлением глобалистов

Германия под руководством своего глобалистского правительства сегодня превращается в антироссийский таран. Причем происходит это против воли народа страны, заявил экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.