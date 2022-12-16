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Алексей Селиванов назвал Германию несуверенным антироссийским тараном под управлением глобалистов

Весь мир
Алексей Селиванов назвал Германию несуверенным антироссийским тараном под управлением глобалистов

Германия под руководством своего глобалистского правительства сегодня превращается в антироссийский таран. Причем происходит это против воли народа страны, заявил экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.

Американские военные расширят программу обучения украинских военнослужащих в зимний период, сообщает Associated Press. По информации источников агентства, военную подготовку проведут на полигоне Графенвер, расположенном в немецкой Баварии.

Селиванов напомнил о жестком прессинге в адрес всех несогласных с действиями германских властей. Также он отметил, что правительство Германии поступает вопреки интересам своего народа.

Алексей Селиванов назвал Германию несуверенным антироссийским тараном под управлением глобалистов
«Мы видим, что все недовольные подвергаются жутчайшим репрессиям в ФРГ. Именно этим продиктована история с так называемым заговором Рейхсбюргеров и Генриха XIII.
То есть, обвиняя людей в бунте, фактически германская власть и глобалисты инкриминируют им и симпатии к Москве. И задушив это сопротивление всех нормальных граждан Германии, сегодня оккупировавшие ФРГ силы собираются военную мощь Берлина направить на помощь украинским нацистам», — подытожил Алексей Селиванов.

Ранее историк русской консервативной мысли, публицист, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН объяснил выгоду в продолжении конфликта Киева с Москвой для Владимира Зеленского.
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