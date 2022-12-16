Алексей Селиванов назвал Германию несуверенным антироссийским тараном под управлением глобалистов

Германия под руководством своего глобалистского правительства сегодня превращается в антироссийский таран. Причем происходит это против воли народа страны, заявил экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
Американские военные расширят программу обучения украинских военнослужащих в зимний период, сообщает Associated Press. По информации источников агентства, военную подготовку проведут на полигоне Графенвер, расположенном в немецкой Баварии.
Селиванов напомнил о жестком прессинге в адрес всех несогласных с действиями германских властей. Также он отметил, что правительство Германии поступает вопреки интересам своего народа.
«Мы видим, что все недовольные подвергаются жутчайшим репрессиям в ФРГ. Именно этим продиктована история с так называемым заговором Рейхсбюргеров и Генриха XIII.
То есть, обвиняя людей в бунте, фактически германская власть и глобалисты инкриминируют им и симпатии к Москве. И задушив это сопротивление всех нормальных граждан Германии, сегодня оккупировавшие ФРГ силы собираются военную мощь Берлина направить на помощь украинским нацистам», — подытожил Алексей Селиванов.
Ранее историк русской консервативной мысли, публицист, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН объяснил выгоду в продолжении конфликта Киева с Москвой для Владимира Зеленского.