Диетолог Перевалова назвала продукт, повышающий выносливость

Употребляя бекон, можно легче справляться с серьезными физическими нагрузками, считает врач-диетолог Ольга Перевалова.
По ее словам, во время спортивных тренировок организму требуется много энергии, источником которого может стать бекон. Основные нутриенты в составе продукта – жиры и белки, что позволяет больше сохранять ощущение сытости. А соль, содержащаяся в беконе, способствует удержанию жидкости, что важно при долгих физических нагрузках.
Однако Перевалова предупредила, что некоторым бекон противопоказан. Так его не рекомендуется есть людям с лишним весом, страдающим от атеросклероза и склонным к повышению давления. Им от бекона лучше отказаться вовсе, или есть изредка, в качестве лакомства, передает радио Sputnik.