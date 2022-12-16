Диетолог Перевалова назвала продукт, повышающий выносливость

Однако Перевалова предупредила, что некоторым бекон противопоказан. Так его не рекомендуется есть людям с лишним весом, страдающим от атеросклероза и склонным к повышению давления. Им от бекона лучше отказаться вовсе, или есть изредка, в качестве лакомства, передает радио Sputnik.