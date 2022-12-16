События на Украине к 21:00 16 декабря: блэкаут в Днепропетровской области, США передадут Киеву средства ПВО

ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Известно о поражении целей в контролируемом Киевом Херсоне, а также Харькове, Кременчуге, Черкассах и Коровоградской области. Зафиксированы перебои с отоплением, водоснабжением, телефонной и мобильной связью, а также доступом к интернету в Запорожье и Киеве. Обесточены железнодорожные участки в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях. Аварийные отключения света введены по всей Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение поездов в метро было полностью остановлено, станции работают как укрытия. Об остановке движения электротранспорта сообщали и в Одессе.