События на Украине к 21:00 16 декабря: блэкаут в Днепропетровской области, США передадут Киеву средства ПВО

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 16 декабря.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка (Харьковская область) было уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа.
На Лиманском направлении за сутки было уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, 2 боевые машины пехоты и 3 пикапа. В районах Тернов (Донецкая Народная Республика, ДНР) и Червоной Дибровы (Луганская Народная Республика, ЛНР) обнаружены и уничтожены 3 диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
На Донецком направлении отражены 3 контратаки противника, потери ВСУ составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронемашины и 2 автомобиля. На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки ВСУ в направлении Сладкого. В районах Новомайорского и Шевченко (ДНР) ликвидированы 2 ДРГ ВСУ. Всего уничтожено до 50 украинских военнослужащих и 3 автомобиля.
Поражены пункты управления подразделений территориальной обороны в Херсонской и Запорожской областях, 64 артиллерийских подразделения, живая сила и техника в 93 районах. В Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, в районе Рай-Александровки в ДНР – радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 4 беспилотных летательных аппарата ВСУ в Харьковской области и ДНР. В ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.
Запорожская область
Москва продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по недопущению обстрелов Запорожской АЭС. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может скоро посетить Москву.
ДНР
С начала суток 16 декабря обстрелам со стороны ВСУ подверглись Донецк и населенные пункты Майорск, Гольмовский, Горловка, Макеевка, Старомихайловка, Троицкое. В результате атак в Донецке погиб мирный житель, еще один гражданский получил ранения в Горловке. Также зафиксированы многочисленные повреждения жилой застройки.
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны главе Минздрава ДНР Дмитрию Гарцеву и министру доходов и сборов республики Дмитрию Шмелеву. СБУ утверждает, будто чиновники «причастны к организации вывоза украинских детей-сирот в РФ под видом поездок в детские лагеря». Кроме того, Гарцева Киев обвиняет в «переформатировании медицинской отрасли региона под нужды России», а Шмелева – в «перестройке промышленных мощностей для обеспечения военно-промышленного комплекса РФ».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина, неся серьезные потери на фронте, отыгрывается на мирном населении и усиливает обстрелы городов республики. При этом артиллерия союзных сил делает все возможное, чтобы подавить огневые точки противника.
ЛНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Стаханову, Сватово и Лантратовке. В Лантратовке в результате попадания реактивного снаряда HIMARS в одно из зданий погибли 11 человек, ранения получили еще 17. Также сообщается об одном погибшем и одном раненом в Сватово.
На рубеже Сватово – Кременная были уничтожены несколько единиц украинской техники. Огонь из артиллерийских систем корректировался беспилотником, РИА Новости опубликовало кадры удара.
Украина
ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Известно о поражении целей в контролируемом Киевом Херсоне, а также Харькове, Кременчуге, Черкассах и Коровоградской области. Зафиксированы перебои с отоплением, водоснабжением, телефонной и мобильной связью, а также доступом к интернету в Запорожье и Киеве. Обесточены железнодорожные участки в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях. Аварийные отключения света введены по всей Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение поездов в метро было полностью остановлено, станции работают как укрытия. Об остановке движения электротранспорта сообщали и в Одессе.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ограничении атомной генерации из-за повреждения распределительных подстанций. От ответа на вопрос, произошло ли отключение АЭС от сети, он уклонился.
Одно из энергетических предприятий на Украине полностью отключено от энергосистемы из-за серьезного повреждения оборудования, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. В компании не сообщили, о каком конкретно объекте идет речь, однако днем была полностью обесточена Днепропетровская область – на ее территории расположены Приднепровская и Криворожская ТЭС, относящиеся к региональному предприятию «ДТЭК Днепроэнерго».
Украина не может обеспечить светом порядка 50% потребителей, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, речь идет в том числе о критической инфраструктуре. Национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за потери свыше половины потребления энергосистемы.
Власти США не видят признаков подготовки наступления РФ на Киев, но отслеживают ситуацию. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он также рассказал, что в новый пакет военной помощи Украине войдут дополнительные средства ПВО.
Международная федерация футбола отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира по футболу в Катаре.
Парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих.