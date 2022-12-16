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Директор Ивана Краско заявил, что актер лежал в VIP-палате бесплатно

Общество
Директор Ивана Краско заявил, что актер лежал в VIP-палате бесплатно

Актер театра, кино и озвучивания Иван Краско недавно вернулся из больницы, где проходил плановое обследование. Директор звезды Вячеслав Смородинов опроверг слухи о якобы неоплаченной народным артистом России VIP-палате в медучреждении.

По его словам, эта информация не соответствует действительности. Смородинов подчеркнул, что VIP-палату 92-летнему актеру предоставили на безвозмездной основе.

«Он же не убежал, как мошенник», — цитирует его телеканал «360».

Смородинов не стал уточнять диагноз, который поставили звезде «Сына полка», но подчеркнул, что причиной госпитализации актера стали проблемы с сердцем.
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