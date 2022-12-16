Кирби: США признают право за Украиной проводить военные операции в Крыму

Вашингтон признает право Киева планировать и проводить военные операции на территории Крыма. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Он отметил, что в Вашингтоне до сих пор считают полуостров украинской территорией, несмотря на то, что Крым стал регионом РФ по итогам референдума еще в марте 2014 года.
«Украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — заявил Кирби.
Примечательно, что он отказался комментировать информацию о том, что США считают возможные попытки Украины захватить Крым шагом к ядерной эскалации конфликта.