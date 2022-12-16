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Кирби: США признают право за Украиной проводить военные операции в Крыму

Армия
Кирби: США признают право за Украиной проводить военные операции в Крыму

Вашингтон признает право Киева планировать и проводить военные операции на территории Крыма. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что в Вашингтоне до сих пор считают полуостров украинской территорией, несмотря на то, что Крым стал регионом РФ по итогам референдума еще в марте 2014 года.

«Украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — заявил Кирби.

Примечательно, что он отказался комментировать информацию о том, что США считают возможные попытки Украины захватить Крым шагом к ядерной эскалации конфликта.
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