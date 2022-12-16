Эдуард Сеновоз возглавил администрацию Энергодара и обратился к местным жителям

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз, прибывший в Запорожскую область из Смоленской области, сообщил местным жителям, что приложит максимум усилий для восстановления нормальной жизни города.
Ранее Сеновоз возглавлял ООО «Смоленская АЭС – Сервис», сообщает сетевое издание SmolNarod.ru.
В Энергодаре находятся крупнейшие энергетические объекты, Запорожские АЭС и ТЭС, переведенные в собственность РФ.
Эдуард Сеновоз — уроженец Смоленской области, до начала работы в ООО «Смоленская АЭС – Сервис» он работал в МЧС, был начальником поисково-спасательного отряда в городе Десногорск, здесь же проходил военную службу по контракту.