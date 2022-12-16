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Эдуард Сеновоз возглавил администрацию Энергодара и обратился к местным жителям

Политика
Эдуард Сеновоз возглавил администрацию Энергодара и обратился к местным жителям

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз, прибывший в Запорожскую область из Смоленской области, сообщил местным жителям, что приложит максимум усилий для восстановления нормальной жизни города.

Ранее Сеновоз возглавлял ООО «Смоленская АЭС – Сервис», сообщает сетевое издание SmolNarod.ru.

В Энергодаре находятся крупнейшие энергетические объекты, Запорожские АЭС и ТЭС, переведенные в собственность РФ.

Эдуард Сеновоз — уроженец Смоленской области, до начала работы в ООО «Смоленская АЭС – Сервис» он работал в МЧС, был начальником поисково-спасательного отряда в городе Десногорск, здесь же проходил военную службу по контракту.
Энергодар смоленск глава мчс
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