Набиуллина: Россия обладает достаточным объемом золотовалютных резервов

Сейчас у России имеется достаточный объем золотовалютных резервов. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, золотовалютные резервы будут закупаться исключительно тогда, когда будет накопление средств в рамках бюджетного правила. В настоящий момент у финансового регулятора нет задачи специального накопления золотовалютных резервов.
Глава ЦБ также указала, что наибольшая часть местных банков уже вышла на прибыль. Согласно ее прогнозу, выход на прибыль всего сектора ожидается в 2023 году.
Как сообщил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, в министерстве предрекают рост спроса на инвестиционное золото до 40 тонн к концу уходящего года.