19FortyFive: Украина рискует остаться без поддержки США в случае отказа от переговоров

Украина может лишиться поддержки США в случае отказа от переговоров с российской стороной. Такой вывод сделал аналитик Ставрос Атламазоглу в статье для издания 19FortyFive.
Он считает, что пока Соединенными Штатами руководит Джо Байден, Вашингтон будет главным союзником киевского режима. Как напомнил эксперт, члены Республиканской партии, которая выступает против помощи Украине, получила большинство в Палате представителей.
Они могут значительно ослабить поддержку Киева, пишет Атламазоглу. При этом, как полагает автор статьи, Байден к этому вовсе не готов.
«Еще 12 месяцев боевых действий могут стоить более 100 миллиардов долларов помощи. <...> Это может быть красной чертой, которую американцы не желают пересекать», — на пальцах объяснил Атламазоглу.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон может передать Украине одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Сообщается, что Вашингтон дорабатывает план.