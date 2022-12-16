Саша Савельева объяснила, почему мечтала родить двойню

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева раскрыла детали своей беременности. Артистка призналась, что хотела сразу родить двойню.
Подобное желание она объяснила тем, что хотела «отстреляться сразу» и родить двойняшек. Когда она спросила у врача про такую возможность, он ответил, что не советовал бы этого из-за хрупкого телосложения артистки. Об этом она сообщила в своем личном блоге.
Напомним, что весной 2019 года Савельева родила сына от актера Кирилла Сафронова. Ребенок родился раньше срока, поэтому лежал несколько недель в реанимации. Но малыша удалось спасти и сейчас певица с ужасом и благодарностью вспоминает те времена.