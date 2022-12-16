Саша Савельева объяснила, почему мечтала родить двойню

Подобное желание она объяснила тем, что хотела «отстреляться сразу» и родить двойняшек. Когда она спросила у врача про такую возможность, он ответил, что не советовал бы этого из-за хрупкого телосложения артистки. Об этом она сообщила в своем личном блоге.