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Саша Савельева объяснила, почему мечтала родить двойню

Общество
Саша Савельева объяснила, почему мечтала родить двойню

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева раскрыла детали своей беременности. Артистка призналась, что хотела сразу родить двойню.

Подобное желание она объяснила тем, что хотела «отстреляться сразу» и родить двойняшек. Когда она спросила у врача про такую возможность, он ответил, что не советовал бы этого из-за хрупкого телосложения артистки. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

Напомним, что весной 2019 года Савельева родила сына от актера Кирилла Сафронова. Ребенок родился раньше срока, поэтому лежал несколько недель в реанимации. Но малыша удалось спасти и сейчас певица с ужасом и благодарностью вспоминает те времена.
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