Число африканских студентов в СГМУ увеличилось вдвое за последние годы

Саратов, 16 декабря. Число студентов из стран Африки в Саратовском государственном медицинском университете выросло почти в два раза за последние три года. Об этом сообщило ИА «Версия-Саратов».
Руководитель СГМУ им. В.И. Разумовского Андрей Еремин ответил СМИ в рамках проекта «Вопрос ректору». Он рассказал, что в вузе обучаются 552 будущих врача с Черного континента, а в 2019 году их было 317.
По информации приемной комиссии, африканская молодежь активно поступает на специальности «Лечебное дело» и «Фармация». Преподаватели университета ведут курсы на французском и английском, поэтому гости не испытывают проблемы языкового барьера. Подготовительный факультет организовал занятия по русскому как иностранному для выбравших общие группы.
Ректор СГМУ рассказал, что программы для зарубежных студентов впервые появились в Саратове в 1992 году. За три десятилетия вуз подготовил настоящие врачебные династии из родственников выпускников.
Ранее Хакасский госуниверситет сформировал группу обучающихся из Африки. Сотрудники ХГУ разработали для иностранцев отдельную программу.