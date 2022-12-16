Психолог Браженская объяснила, как управлять своими снами

Многие люди хотят научиться управлять своими сновидениями, но не знают, как это сделать. Психолог Наталья Браженская дала один важный совет.
По словам специалиста, утром сразу после пробуждения следует подробно записать, что происходило во сне. Проделывать такое нужно каждый день, чтобы в последствии мозг привыкал запоминать происходящее в сновидениях.
Эксперт подчеркнула, что ночью в голове происходит обработка полученной за день информации: мозг словно раскладывает ее по полочкам сознания и подсознания. Вся эта работа проявляется в героях и событиях сновидений. Если записывать свои сны каждое утро, со временем наверняка получится управлять ими, пишет Общественная Служба Новостей.