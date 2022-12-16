Психолог Браженская объяснила, как управлять своими снами

Эксперт подчеркнула, что ночью в голове происходит обработка полученной за день информации: мозг словно раскладывает ее по полочкам сознания и подсознания. Вся эта работа проявляется в героях и событиях сновидений. Если записывать свои сны каждое утро, со временем наверняка получится управлять ими, пишет Общественная Служба Новостей.