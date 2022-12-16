Россия поддержит присоединение Африканского союза к G20

Москва, 16 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия не против присоединения Африканского союза к группе G20.
Дипломат подчеркнул, что у Москвы и стран Черного материка сложились тесные контакты. Площадка «Большой двадцатки» поможет развитию взаимных проектов.
Ранее подобную идею озвучил глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл. Лидер, выступая на очередном заседании организации, подчеркнул, что членство континента во многом решит проблему продовольственной безопасности.
Сирил Рамафоса поддержал коллегу. Пресс-секретарь южноафриканского руководителя заявил, что контакты с «Большой двадцаткой» позитивно скажутся на энергетическом балансе стран Черного материка.
Вопрос о вступлении в G20 уже стоит на повестке дня ЮАР. Власти в Претории готовы создать такие законодательные рамки, при которых африканские страны войдут на равных правах с другими участниками организации.