Соединенные Штаты находятся на грани развала из-за огромного количества внутренних проблем. Таким мнением поделился бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Он пояснил, что конфликты на почве расового разделения и высокая инфляция порождают все больше общественного недовольства. Власти пытаются решить проблемы доступными способами, один из которых — легализация и монетизация пороков. Азартные игры, наркотики и проституция постепенно ставятся законными и облагаются налогом для обогащения государства. Попытки превратить популярный Нью-Йорк в Содом и Гоморру вряд ли положительно скажется на будущем государства, передает «ПолитРоссия».
«Соединенные Штаты — это уже просто название», — уверен Робертс.
Действия правительства приводит к большему разобщению американцев, что неумолимо ведет Соединенные Штаты Америки к развалу. Их место готовы занять возродившиеся Китай и Российская Федерация, которые высоко ценят здравый смысл и собственную культуру, раскрыл неудобную правду автор.