Экс-сотрудник Белого дома Робертс указал на явные признаки грядущего развала США

Он пояснил, что конфликты на почве расового разделения и высокая инфляция порождают все больше общественного недовольства. Власти пытаются решить проблемы доступными способами, один из которых — легализация и монетизация пороков. Азартные игры, наркотики и проституция постепенно ставятся законными и облагаются налогом для обогащения государства. Попытки превратить популярный Нью-Йорк в Содом и Гоморру вряд ли положительно скажется на будущем государства, передает «ПолитРоссия».