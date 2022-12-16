Главный тренер сборной Хорватии хочет, чтобы Модрич сыграл на ЧЕ-2024

Главный тренер дал пресс-конференцию перед матчем за бронзовые медали Чемпионата мира — 2022 в Катаре. Напомним, Хорватия сыграет против Марокко. Далич отметил, что надеется на Модрича и будущем, однако финальное решение остается за самим футболистом мадридского «Реала», подытожил специалист.