Житель Гурьевска пришел в супермаркет в трусах и поругался с беременной кассиршей

Пришедший в одних трусах покупатель устроил скандал в супермаркете Гурьевска. Об инциденте изданию «Клопс» рассказал очевидец произошедшего.
Странный покупатель пришел в супермаркет 15 декабря вечером. Свидетельница происшествия рассказала, что ранее мужчина устроил скандал в магазине «Красное и белое», но тогда он был одет.
В четверг в магазине за кассой работала беременная женщина. По словам ее мужа, женщина находится на седьмом месяце и очень впечатлительная.
«Она очень впечатлительная, а дядя этот второй раз заходит, какой-то бред несет и, такой красавец, детям показывает себя», — рассказал мужчина.
По счастливой случайности в супермаркете находился сотрудник полиции. Неадекватного мужчину выпроводили из торговой точки.