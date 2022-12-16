VI Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» прошел в Самаре

На площадке мероприятия собрались более 50 экспертов из крупнейших компаний, которые представили новейшие проекты по развитию регионов, обсудили последние тренды регионального бизнеса и реализацию проектов в импортозамещении.
Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» ─ ежегодное событие, в котором принимают участие органы власти, представители бизнес-сообщества и некоммерческих организаций, усилия которых направлены на создание лучшего будущего для России.
«Когда участвуешь в таких проектах, это очень классный способ познакомиться с новыми людьми, показать свои кейсы, обменяться опытом. Это очень полезно», — отметила участница форума, менеджер рекламных проектов СДЭК Светлана Мельникова.
В этом году спикерами выступили представители ВТБ, Газпромбанка, АО «Сити-XXI век», ООО «Еврохим», Право.ру, Банка «Открытие», СДЕК, ПАО «Газпром нефть», «Пятерочки», АО «Газпромбанк лизинг», АО «Сервье» и других общеизвестных компаний.
«Нам было интересно обменяться мнениями о нашем проекте с коллегами, получить какую-то обратную связь и понять, что вообще в регионах происходит, что мы нового можем в результате этой обратной связи получить, как улучшить свои проекты», — заявил участник форума Иван Ветряк.
Иван Ветряк является генеральным директором ООО «РЖД-ТехСервис». Корреспонденту ФАН он рассказал о представленном на форуме проекте автоматизированных камер хранения.
«Это очень масштабный проект, он работает по всей стране. Вокзалов у нас более 300, не везде мы еще есть. Более 60 миллионов пассажиров в год перевозит РЖД, десятки миллионов пассажиров пользуются нашим сервисом. Я считаю, что ключевое предназначение этого сервиса, кроме комфорта пассажиров, — это обеспечение связанности в наших регионах через железнодорожное сообщение», — сказал Иван.
На полях форума состоялась экспертная сессия по развитию сети франчайзинга и того, как масштабировать бизнес в регионах.
«СДЭК — это франчайзинговая компания. 100% наших точек, открытых в СДЭК, работают по модели франшизы. Развивая франчайзинговую сеть, мы развиваем регионы, мы развиваем логистические цепочки в регионах, мы влияем на экономическое развитие, даем новые рабочие места», — подчеркнула Светлана Мельникова.
Обсуждалась тема реакции региональных экономик на вызовы 2022 года, как новое санкционное давление повлияло на импортозамещение российских компаний и многое другое.
«Авиакомпания «Россия» традиционно являлась и является перевозчиком из Санкт-Петербурга, она разрослась до федеральных масштабов. У нас теперь есть транспортные узлы в Москве, в Сочи, в Красноярске, у нас буквально по всей России летают самолеты. Для нас участие в подобных мероприятиях очень важно. Мы хотели показать опыт нашей компании, как от перевозчика, который был традиционно региональным на Северо-Западе, стать глобальным игроком авиационного рынка в РФ», ─ отметил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
В ходе форума также была вручена награда компаниям, работающим во благо России за лучшие практики и проекты по развитию регионов.