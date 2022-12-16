Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу 600 тыс. рублей у авиапассажира Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово раскрыли кражу 600 тысяч рублей из багажа пассажирки. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По подозрению в совершении преступления задержали двух грузчиков.
В дежурную часть полиции в аэропорт поступило сообщение о том, что летевшая в город Ош женщина по прибытию в пункт назначения обнаружила повреждение чемодана и отсутствие в нем крупной суммы наличных.
Стражи порядка провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что к исчезновению денежных средств причастны агенты перронного обслуживания.
Мужчин задержали, у них изъяли часть похищенных денег — остальное они успели потратить на собственные нужды. По данному факту возбудили уголовное дело, злоумышленников отпустили под подписку о невыезде.