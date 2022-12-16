В Петербурге эвакуировали ТРК на Бухарестской после сообщения о минировании

Персонал и посетителей ТРК «Континент» на Бухарестской улице в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании. Жителей Северной столицы вывели из здания после звонка в администрацию развлекательного комплекса, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Все случилось вечером 16 декабря, около 16:40 по московскому времени. По данным стражей порядка, в «Континент» позвонил аноним и заявил, что здание якобы заминировано. Сотрудники экстренных служб проверяют ТРК, люди находятся на улице.