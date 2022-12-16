Психолог Алексеева объяснила, как понять, что ребенок принимает наркотики

Распространенное мнение о том, что употреблению запрещенных веществ подвержены только подростки из неблагополучных семей, не соответствует действительности, отмечает специалист. По ее словам, проблема наркомании может возникнуть в любой семье. При этом родители чаще всего узнают о пристрастии ребенка к наркотикам последними, передает «Газета.Ru».