Психолог Алексеева объяснила, как понять, что ребенок принимает наркотики

Дети в подростковом возрасте часто начинают имитировать взрослых, в том числе подражая их привычкам. В некоторых случаях они перенимают употребление наркотиков. Психолог Екатерина Алексеева рассказала, как узнать, что ребенок принимает наркотики.
Распространенное мнение о том, что употреблению запрещенных веществ подвержены только подростки из неблагополучных семей, не соответствует действительности, отмечает специалист. По ее словам, проблема наркомании может возникнуть в любой семье. При этом родители чаще всего узнают о пристрастии ребенка к наркотикам последними, передает «Газета.Ru».
Психолог рекомендует обращать внимание на состояние детей. В частности настороженность должны вызывать изменение пищевого поведения, неразборчивость в социальных связях, увеличение финансовых потребностей.