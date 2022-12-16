Эксперт по энергетике Фролов: Евросоюз ломает систему, которую выстраивал с 2009-го года

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию в беседе с ФАН. Эксперт отмечает, что своими действиями Евросоюз ломает систему, которую он сам же выстраивал с 2009-го года. В рамках этой системы происходил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с нефтяной привязкой в пользу контрактов с биржевой привязкой. Поставщики в отдельные периоды времени терпели убытки (особенно в 2020 году), но покупателя это нисколько не интересовало, он настаивал на нерушимости выстроенных правил, отмечает собеседник издания.