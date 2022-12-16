Эксперт по энергетике Фролов: Евросоюз ломает систему, которую выстраивал с 2009-го года

Межконтинентальная биржа ICE заявила о том, что при введении потолка цен на газ она покинет территорию Евросоюза.
На данный момент, страны ЕС ведут переговоры по ограничению цены на газ, некоторые настаивают на «потолке». Министры энергетики проведут встречу в понедельник 19-го декабря. В случае, если соглашение будет достигнуто, закон вступит в силу с 1 января.
При этом межконтинентальная биржа ICE, которая владеет хабом TTF, предупредила, что перенесет свой газовый торговый центр, если Брюссель примет положительное решение об ограничении цен на газ.
Компания также написала письмо европейским дипломатам, в котором указала, что «быстрый ввод ограничения не оставит клиентам времени, чтобы приспособиться к новым условиям, а оператору – проверить устойчивость системы».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию в беседе с ФАН. Эксперт отмечает, что своими действиями Евросоюз ломает систему, которую он сам же выстраивал с 2009-го года. В рамках этой системы происходил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с нефтяной привязкой в пользу контрактов с биржевой привязкой. Поставщики в отдельные периоды времени терпели убытки (особенно в 2020 году), но покупателя это нисколько не интересовало, он настаивал на нерушимости выстроенных правил, отмечает собеседник издания.
При этом, как только ситуация развернулась в пользу поставщиков, оказалось, что правила не столь уж нерушимы, и, если надо, Евросоюз готов включать ручное управление, чтобы стихия рынка перестала быть слишком уж стихийной. Всех участников процесса, кроме Брюсселя, такое положение вещей не может не удивить, считает Фролов:
«Я напомню, что ещё осенью 2021 года, когда мировой энергетический кризис бил по европейской экономике, Урсула фон дер Ляйен заявляла, что рынок работает абсолютно правильно и не требует вмешательства. Что же изменилось за прошедший год? Руководство ЕС умудрилось поломать даже то, что более-менее стабильно работало в европейской энергетике, навводив санкций против России».
И теперь поставки газа в Европу висят на тонком волоске цен, превышающих цены в Азии. Еврокомиссия взяла в руки самый точный из доступных ей инструментов — топор — и замахнулось, чтобы этот волосок обрубить, подытоживает эксперт.
Ранее Евросоюз полностью запретил операции с Всероссийским банком развития регионов.