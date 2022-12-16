Народный фронт отправил бойцам ВС РФ на передовую новые внедорожники и амуницию

Народный фронт направил бойцам российской армии, выполняющим боевые задачи в рамках СВО, внедорожники, мобильные бани и другие подарки.
Отмечается, что средства на приобретение амуниции, внедорожников, мобильных бань и других необходимых военным вещей были собраны россиянами в рамках новогоднего проекта «Все для победы!». Подчеркивается, что акцию поддержали телезвезды, депутаты, военкоры, блогеры.
«Вся страна в этом участвовала, и это большая-большая радость. В каждом автомобиле находятся амуниция, летняя и зимняя резина, квадрокоптеры, противодронное оружие, тепловизоры», — рассказал телеведущий, член Центрального штаба Народного фронта Руслан Осташко.
По имеющейся информации, сейчас в зону проведения спецоперации направляются 37 внедорожников. Еще 20 машин доставят подарки военным в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в ближайшее время.