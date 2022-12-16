Народный фронт отправил бойцам ВС РФ на передовую новые внедорожники и амуницию

Отмечается, что средства на приобретение амуниции, внедорожников, мобильных бань и других необходимых военным вещей были собраны россиянами в рамках новогоднего проекта «Все для победы!». Подчеркивается, что акцию поддержали телезвезды, депутаты, военкоры, блогеры.