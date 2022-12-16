Великобритания начинает «Битву за Азию»

Несмотря на попытки сгладить разногласия, Риши Сунак после саммита G20 окончательно похоронил надежды на улучшение ситуации и заявил, что «золотая эра» во взаимоотношениях с Китаем закончилась. Премьер-министр пообещал изменить британскую внешнюю политику в ответ на «обострение конкуренции» со стороны Пекина. При этом, по словам главы правительства, он не допустит риторики времен холодной войны, а намерен решать все проблемы с помощью дипломатии.