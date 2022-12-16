Великобритания начинает «Битву за Азию»

Великобритания, несмотря ни на что, пытается оставаться мощным игроком на мировой арене. После Украины следующим внешнеполитическим приоритетом Лондона стал Тайвань. Для поддержки непокорной материковому Китаю республики британское правительство предпринимает ряд мер политического и экономического характера. Такая активность британцев в Индо-Тихоокеанском регионе обостряет двусторонние отношения с Китаем.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о британской деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе и ухудшении британо-китайских отношений.
Борьба за лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе
В последнее время геополитические амбиции Лондона значительно выросли. Об этом, в том числе, свидетельствуют постоянные попытки британцев оказывать влияние на ход развития событий в кризисных регионах мира и на вооруженные конфликты последних лет. Данные действия согласуются с концепцией «Глобальная Британия», в которой Великобритании определена ведущая роль на мировой арене.
Одним из регионов, в котором британцы реализуют свои амбиции, является Индо-Тихоокеанский бассейн, где ключевым партнером Великобритании давно стал Тайвань. Британцы в последнее время активизировали процесс развития двусторонних отношений с республикой: официальные лица совершили ряд визитов, а также подписали некоторые юридические соглашения.
Поддержка Тайваня
Министр торговой политики Великобритании Грег Хэндс 7 ноября отправился на Тайвань, где провел переговоры с руководством республики. Стороны обсудили устранение препятствий для торговли в таких секторах экономики, как финансовые технологии, продукты питания, напитки и фармацевтика, а также расширение поставок полупроводников.
Тайвань и Великобритания подписали договор о сотрудничестве в области технологий и инноваций, который подразумевает обязательство по финансированию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов до 2025 года и поддержку британского бизнеса в рамках тайваньской индивидуальной инновационной программы.
Как правило, действия британских политиков не остаются незамеченными китайским министерством иностранных дел. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь после визита Грега Хэндса призвал Лондон прекратить поддерживать руководство Тайваня, выступающее за независимость Тайваня, и заявил:
«В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Мы призываем британскую сторону уважать суверенитет Китая, соблюдать принцип одного Китая… и прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским силам о независимости Тайваня».
Ссоры с Пекином
Активность Лондона существенно ухудшает двусторонние отношения с Китаем, которые давно далеки от идеальных. Очередной причиной их обострения стал именно тайваньский вопрос.
Cаммит G20 был подходящим мероприятием для улучшения британо-китайских отношений. Однако отмена встречи премьер-министра Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином свела на нет возможность для Пекина и Лондона вести диалог. По мнению китайских экспертов, отказ от переговоров может быть способом для Китая выразить свое сильное недовольство недавними провокациями Великобритании по тайваньскому вопросу. Под «провокациями» китайцы понимают укрепление британо-тайваньских отношений.
Несмотря на неосторожные шаги, британские официальные лица пытались сгладить углы и в ходе выступлений употребляли слова, которые, вероятно, меньше раздражают Китай. Риши Сунак на саммите G20 заявил, что КНР «представляет системный вызов ценностям и интересам», — убрав статус «угрозы», который премьер-министр присвоил стране во время предвыборной кампании.
Тем не менее глава правительства Великобритании тут же продемонстрировал некоторую противоречивость, отметив, что Китай является «единственной самой большой государственной угрозой» экономической безопасности Великобритании. Похоже, что трюк Сунака по смягчению своей позиции к КНР не сработал.
Несмотря на попытки сгладить разногласия, Риши Сунак после саммита G20 окончательно похоронил надежды на улучшение ситуации и заявил, что «золотая эра» во взаимоотношениях с Китаем закончилась. Премьер-министр пообещал изменить британскую внешнюю политику в ответ на «обострение конкуренции» со стороны Пекина. При этом, по словам главы правительства, он не допустит риторики времен холодной войны, а намерен решать все проблемы с помощью дипломатии.
Риши Сунак подчеркнул, что его новый подход будет основан на необходимости укрепления экономической безопасности Великобритании. Для этой цели правительство запланировало запрет доступа продукции китайского гиганта Huawei к сетям 5G, а также блокирование деятельности полупроводникового завода, которым владеют бизнесмены из Поднебесной.
Лондон и китайские технологии
Великобритания в целом пытается препятствовать технологическому развитию Китая и мешает деятельности китайского бизнеса под предлогом «заботы о национальной безопасности страны».
Напимер, британское правительство обязало китайских бизнесменов продать приобретенную ранее компанию Newport Wafer Fab, которой принадлежит крупнейший в Великобритании завод по производству микрочипов. Лондон считает, что новый владелец якобы мог получить доступ к британским технологиям, связанными с изготовлением полупроводников.
Также ранее власти Соединенного Королевства отдали распоряжение ведомствам прекратить установку систем видеонаблюдения китайского производства на режимных объектах в связи с угрозой безопасности.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай решительно выступает против широкой интерпретации британским правительством концепции национальной безопасности и «необоснованного давления на китайские компании».
Практически сразу после саммита G20 29 ноября британская делегация во главе с председателем комитета по иностранным делам Алисией Кернс совершила очередной визит на Тайвань. В центре внимания на переговорах с президентом республики Цай Инвэнь были вопросы поддержки мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также помощь со стороны Великобритании острову.
«Также мы говорили о совместных киберугрозах, с которыми сталкиваемся со стороны разных противников, обсуждали дезинформацию и, конечно, традиционный военный конфликт», - сказала Алисия.
По данным Reuters, британские компании помогают развивать производство тайваньских подводных лодок, но Кернс не ответила напрямую на вопрос об этой программе.
Китай расценил визит делегации британских парламентариев на Тайвань как вопиющее нарушение принципа «одного Китая». В посольстве КНР пригрозили, что действия британской стороны, которые подрывают интересы Китая, вызовут решительные ответные меры.
Таким образом, дипломатические отношения между Китаем и Великобританией ухудшаются все больше. При этом многие представители правящей британской партии требуют ужесточения политики Лондона в отношении Пекина. По их мнению, КНР будет использовать нерешительность Великобритании для наращивания экономического и военного влияния на Западе.