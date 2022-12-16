Ребята из «Артека» готовят новогодние подарки для защитников Родины

Итогами работы поделилась и Ксюша Жихарева из Красноярского края, участница акции #МЫВМЕСТЕ: «Мы сегодня создали маленькую картину из лепестков и бусинок, получилась ёлочка. Я очень люблю заниматься рукоделием, думаю, что наша поделка станет хорошим подарком. Спасибо нашему педагогу Татьяне, которая провела для нас мастер-класс. Участие в такой акции важно для нас».