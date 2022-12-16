Ребята из «Артека» готовят новогодние подарки для защитников Родины

Юные помощники не отстают от взрослых и с особым энтузиазмом включаются в Общероссийскую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Так участники 14 смены в «Артеке» запустили «Добрую мастерскую».
Артековцы активно поддерживают военнослужащих – каждую смену в детском центре ребята пишут письма защитникам Родины, а к Новому году для военных дети стали делать подарки своими руками: картины, открытки, изделия из керамики. Дети уверены, что такие маленькие сувениры, сделанные с теплотой от чистого сердца, поднимут настроение защитникам Родины.
«Я познакомилась с техникой графического дизайна, нарисовала открытку. Это достаточно интересно. Мы знакомимся с новыми технологиями и участвуем в такой важной акции. Военнослужащим важна психологическая поддержка, надеюсь, им будет приятно получить наши открытки. Мы с гордостью участвуем в таком важном деле», – сказала Амалия Асанова из Симферополя.
Итогами работы поделилась и Ксюша Жихарева из Красноярского края, участница акции #МЫВМЕСТЕ: «Мы сегодня создали маленькую картину из лепестков и бусинок, получилась ёлочка. Я очень люблю заниматься рукоделием, думаю, что наша поделка станет хорошим подарком. Спасибо нашему педагогу Татьяне, которая провела для нас мастер-класс. Участие в такой акции важно для нас».
Всеми способами ребята стараются показать российским бойцам своё уважение к ним. Дети уверены: защитники Родины являются настоящим примером мужества, стойкости и патриотизма.
«Я считаю, что каждый человек должен поддерживать наших воинов. Очень рада, что в «Артеке» есть такая возможность передать подарки военным. Надеюсь, что они будут рады», – поделилась ученица Международного детского центра Алёна Зайцева из Московской области.
Новогодние подарки артековцев передадут военнослужащим в госпиталь. «Добрая мастерская» продолжается в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.