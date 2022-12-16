И хочется, и колется: аналитик оценил отношение Узбекистана и Казахстана к газовому союзу с Россией

Газовый ОПЕК — более жесткая вещь для потребителей, чем ОПЕК нефтяной, отметил в беседе с ФАН финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил о продолжающихся переговорах по заключению газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, отметив что в медийном пространстве появляются цитаты участников переговоров, вырванные из контекста.
«На этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело», — сказал собеседник дипломат.
Как Россия не проталкивала идею газового ОПЕК, она особо не прошла, напоминает Разуваев.
«Узбекистан и Казахстан разные, но их объединяет то, что они делают ставку на иностранные инвестиции, — объясняет он. — Казахи на этом поднялись, у них с 1991 года в три раза выросла добыча нефти. Они не хотят ссориться с Западом, а этот газовый союз будет носить резко антизападный характер. И плюс классическая политика – они смотрят на Москву не то, чтобы как на метрополию, но как на одного из ключевых игроков. И смотрят на исход нашего противостояния с Америкой и Европой».
Иными словами эти азиатские страны, входившие ранее в СССР, ведут себя по принципу: и хочется и колется. «Хочется» получить несомненные выгоды от газового союза, «колется» нарваться на гнев Запада, который, как показывает практика, действительно может повлечь за собой массу негативных последствий.
Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Узбекистан все же заинтересован в создании тройственного газового союза, который объединит республику с Россией и Казахстаном.