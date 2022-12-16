И хочется, и колется: аналитик оценил отношение Узбекистана и Казахстана к газовому союзу с Россией

Иными словами эти азиатские страны, входившие ранее в СССР, ведут себя по принципу: и хочется и колется. «Хочется» получить несомненные выгоды от газового союза, «колется» нарваться на гнев Запада, который, как показывает практика, действительно может повлечь за собой массу негативных последствий.