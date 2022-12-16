Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине

Он подчеркнул, что важно использовать достигнутые договоренности в дальнейший мирных переговорах. Кроме того, политик отметил, что Украина по их итогам должна интегрироваться в НАТО. При этом, по мнению Киссинджера, нельзя умалять историческую роль России.