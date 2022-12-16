Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине

Политика
Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине

Конфликт на Украине дошел до поворотного момента, когда необходимо начать переговоры. Такой вывод сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в статье для издания The Spectator.

Он подчеркнул, что важно использовать достигнутые договоренности в дальнейший мирных переговорах. Кроме того, политик отметил, что Украина по их итогам должна интегрироваться в НАТО. При этом, по мнению Киссинджера, нельзя умалять историческую роль России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что руководство РФ непременно ознакомится с работой экс-госсекретаря США.
украинский конфликт Киссинджер переговоры
Военкоры ФАН
Лучшие в аду