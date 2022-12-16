Замглавы МИД РФ Богданов: Россия продолжит поддержку стран Сахеля в борьбе с терроризмом

«Контакты есть, и они будут продолжаться. Заточены они во многом на борьбу с терроризмом и экстремизмом, потому что Сахаро-Сахельская зона стала очагом международного терроризма и по причине, конечно, развала ливийской государственности и распространения этих процессов на юг».