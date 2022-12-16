Замглавы МИД РФ Богданов: Россия продолжит поддержку стран Сахеля в борьбе с терроризмом

Москва, 16 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия продолжит оказывать помощь странам Сахельской группы пяти (G5 Sahel) в борьбе с терроризмом.
По словам дипломата, между отечественным и иностранными ведомствами сохраняются тесные связи. Партнеры ведут постоянные консультации, связанные с проблемами безопасности в регионе:
«Контакты есть, и они будут продолжаться. Заточены они во многом на борьбу с терроризмом и экстремизмом, потому что Сахаро-Сахельская зона стала очагом международного терроризма и по причине, конечно, развала ливийской государственности и распространения этих процессов на юг».
Богданов добавил, что, несмотря на некоторые структурные изменения, Россия продолжит контактировать и помогать всем участникам процесса. Организация появилась в 2014 году. Членами группы G5 Sahel являются Нигер, Буркина-Фасо, Чад и Мавритания.
Ранее правительство Мали заявило о выходе из состава «Сахельской пятерки». Власти страны сообщили о решении покинуть платформу в мае 2022 года.
Ранее главы Уагадугу и Бамако, президенты Ибрагим Траоре и Ассими Гоита обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом. Политики договорились объединить усилия и добиться решительной победы над радикалами.