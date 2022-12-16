Глава парламента Крыма Константинов: полуостров готов принять экспертов ООН

Крым не против принять экспертов ООН для их ознакомления с уровнем жизни на острове. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов.
Напомним, что ранее Организация приняла резолюцию, которая указывает на якобы нарушение на полуострове прав человека. По мнению крымского политика, ООН слабо осведомлена об истинном положении дел.
«Эти пресловутые "эксперты ООН" наблюдают за правами крымского человека из-за угла. Мы всегда готовы были допустить их на свою территорию», — добавил Константинов в своем Telegram-канале.
Также глава парламента Крыма напомнил, что автором резолюции выступила Украина. Власти этого государства в настоящее время нарушают гораздо больше прав человека, добавил он.