В Сети появилось видео уничтожения бойцами «Отважных» техники украинских войск в ЛНР

В Сети появилось видео боевой работы военнослужащих из российской группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы ВС РФ рассказали, что в последнее время украинские войска стараются не допускать высокой концентрации сил в одном районе, передает РИА Новости.