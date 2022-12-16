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В Сети появилось видео уничтожения бойцами «Отважных» техники украинских войск в ЛНР

Армия
В Сети появилось видео уничтожения бойцами «Отважных» техники украинских войск в ЛНР

Российские военные уничтожили несколько единиц техники ВСУ на линии фронта у населенных пунктов Сватово и Кременная в ЛНР.

В Сети появилось видео боевой работы военнослужащих из российской группировки «Отважные» Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы ВС РФ рассказали, что в последнее время украинские войска стараются не допускать высокой концентрации сил в одном районе, передает РИА Новости.

«Пытаются они рассредоточиваться, мы прекрасно это видим. Сегодня подбили им "бэху" (боевая машина пехоты) и поразили джип», — сообщил один из российских военных.

Отмечается, что удары по противнику были нанесены из артиллерийских систем. Огонь корректировался расчетами БПЛА.
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