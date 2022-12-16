«Призываю одуматься»: депутат Картаполов резко высказался о спекуляции на тему захоронения погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал спекуляции вокруг погребения погибших бойцов ЧВК «Вагнер».
Депутат выступил за похороны бойцов формирования с воинскими почестями. По его мнению, погибший во время защиты Родины военнослужащий достоин высшего признания вне зависимости от того, в каком подразделении он числился. Об этом Картаполов написал на личной странице в Telegram.
«Поэтому всех, кто пытается спекулировать на этой теме, призываю одуматься. Комитет по обороне будет держать этот вопрос на жестком контроле», — резко указал депутат.
Парламентарий добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик.