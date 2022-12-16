Банк России: все схемы по «ипотеке от застройщиков» необходимо закрыть

Центробанк РФ призвал завершить все программы ипотеки от застройщиков. Об этом заявила на пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
Она указала, что эти схемы связаны с подорожанием жилья. Более того, когда граждане окажутся с переоцененной по рыночным меркам квартирой, то в случае необходимости на вторичном рынке они не сумеют ее продать за ту же цену, которую заложили при оформлении кредита.
Банк России будет принимать меры и уже обратился в кабмин с просьбой запретить использовать льготные госпрограммы на «ипотеку от застройщиков», сообщила Набиуллина. При этом она указала, что продление льготной ипотеки поможет строительству и экономике.
Недавно в России уже продлили действие «Дальневосточной ипотеки». Она продолжит работать до 2030 года, пишет «Север-Пресс».