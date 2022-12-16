Банк России: все схемы по «ипотеке от застройщиков» необходимо закрыть

Она указала, что эти схемы связаны с подорожанием жилья. Более того, когда граждане окажутся с переоцененной по рыночным меркам квартирой, то в случае необходимости на вторичном рынке они не сумеют ее продать за ту же цену, которую заложили при оформлении кредита.