«Варить надо с душой»: эксперт Каранчевцев раскрыл секрет приготовления идеального сыра

Секрет приготовления идеального сыра заключается не только в качественных продуктах, но и в том, чтобы человек вкладывал в процесс варки душу, заявил основатель сыроварни «Сырная мельница» Алексей Каранчевцев.
Сыроварение эксперт назвал творческим процессом. Если подходить к этому с вдохновением и воодушевлением, а не как к рутине, то все будет получаться. Также специалист рассказал, что фермерский домашний сыр не может быть дешевым, и объяснил, почему.
«Если мы говорим о настоящем фермерском сыре, то его себестоимость за килограмм на сегодняшний день не может быть меньше 700-800 рублей. И это не говоря о конечной стоимости продукта. Ведь здесь следует учитывать все расходы, рабочую силу, энергоресурсы и так далее», — объяснил Каранчевцев в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
В итоге на полке магазина такой сыр не может стоить дешевле 1,5 тысячи рублей. По словам спикера, фермерский сыр — это тот, в приготовлении которого участвуют руки. Как только производитель уходит к полной автоматизации, то это уже считается глобальным производством.
Каранчевцев отметил, что производители, которые стремятся скорее обогатиться, используют при варке сыра молочный порошок и пальмовое масло. Однако одним из ключевых элементов вкусного и натурального сыра является цельное фермерское молоко, которое обязательно проходит контроль качества, резюмировал специалист.