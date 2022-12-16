Теракт в Банги: что известно о нападении на российскую гуманитарную миссию в ЦАР на данный момент

Сегодня, 16 декабря, глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый пострадал от детонации взрывного устройства. Оно было спрятано в посылке и отправлено неизвестным адресантом. Международная редакция Федерального агентства новостей собрала наиболее актуальные сведения об атаке на российскую гуманитарную миссию в ЦАР.
Общая информация
О нападении на Русский дом сообщил Telegram-канал Содружество офицеров за международную безопасность. Представители СОМБ рассказали, что глава центра Дмитрий Сытый получил взрывное устройство в посылке от неизвестного адресанта.
Бомба сдетонировала у мужчины в руках. Сейчас он находится в больнице, где врачи оказывают ему необходимую помощь.
Итоги предварительного расследования
Полиция республики квалифицировала преступление как теракт. Сейчас местные силовики занимаются поиском злоумышленников. Отправление было сделано анонимно.
Представительство РФ в ЦАР сообщило, что медики доставили Сытого в клинику с контузией и потерей крови. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Власти республики заявили, что обязательно найдут злоумышленников и накажут их по всей строгости закона.
Реакция на происшествие
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Русский дом продолжит свою работу. Кроме того, он сообщил об усилении охраны отечественного посольства в республике, которое находится напротив культурного центра.
Представители Россотрудничества и МИД РФ осудили инцидент. Оба ведомства квалифицировали его как теракт:
«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности Русского дома в Банги. В более широком плане это попытка навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами».
Посольство РФ в ЦАР назвало инцидент актом агрессии против дружбы Москвы и Банги. Кроме того, дипломаты отметили вклад Сытого в развитие отношений двух государств.
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин обвинил в нападении страны Запада, в первую очередь Францию. Он сообщил, что перед происшествием Сытый неоднократно получал угрозы от представителей Парижа:
«В Центральноафриканской Республике, которая сотни лет была угнетаема французами, уничтожавшими население и разворовывавшими богатство ЦАР, 1 февраля 2022 года был открыт Русский дом. Его возглавил патриот России и ЦАР Дмитрий Сытый. 11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов". Сегодня ему вновь пришла посылка».
Бизнесмен заявил, что перед детонацией бомбы Сытый успел увидеть записку с угрозами от представителей Елисейского дворца. В связи с этим Пригожин призвал объявить Париж спонсором терроризма.
«Прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать: "Я видел записку: "Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки". Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других. Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран», — заключил предприниматель.
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