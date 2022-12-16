Фермер Алексей Каранчевцев: санкции помогли нам достичь хороших результатов в сыроделании

Основатель сыроварни «Сырная мельницы» проблему Алексей Каранчевцев рассказал в эфире медиагруппы «Патриот», как западные санкции помогли российскому сыроделанию стать на наги, и объяснил, как фермеру добиться успехов в производстве сыра.
Жесточайший кадровый дефицит трудовых ресурсов в аграрном секторе России пока не нашел своего решения, а число трудовая миграция из стран Центральной Азии и Востока Украины не покрывает потребности крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств, рассказал президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. Алексей Каранчевцев тоже порой испытывает проблемы с наймом рабочих, но не считает этой большой проблемой. По его словам, в этом бизнесе важнее найти партнеров, которые поставляют качественное молоко, чем вкладываться в содержание собственного стада коров.
Одним из плюсов российского сыроделания фермер считает наличие отечественных предприятий, которые производят все необходимое оборудование.
«У нас на самом деле очень хорошо делают в России сыродельное оборудование, довольно качественное», — заявил Алексей Каранчевцев.
Вторым положительным моментом эксперт называет наличие необходимых компетенций у специалистов, которые обучают и консультируют бизнесменов, решивших заняться сыроделанием.
«И в Москве, и в Питере, и в Ленобласти, и в Московской области и в других крупных городах есть достойные мастера, которые знают досконально всю технологию сыроделания. Они знают все, вплоть до микробиологии процесса, и у них есть чему научиться», — рассказал Алексей Каранчевцев.
Отвечая на вопрос ведущего программы «Агропак» медиагруппы «Патриот» Михаила Шконды, как повлияли западные санкции на сыродельный бизнес, фермер ответил, что они дали хороший толчок развитию сыроделания в РФ.
«Во-первых, это помогло нам проснуться: мы вдруг вспомнили, что мы все это умеем делать сами. Поэтому могу сказать, что все санкции только помогли тому, чтобы именно это направление импортозамещения стало вставать на ноги. Если бы не было санкций, сыроделание у нас не было бы насколько развито, и мы не вышли бы на текущие показатели», — отметил Алексей Каранчевцев.
По словам фермера, сейчас в России очень хорошие условия, чтобы заниматься сыроделанием. Но чтобы в этом деле добиться успехов, необходима слаженная команда, которая решала бы весь комплекс производственных задач.
«Команда - это всегда очень важно. Если у вас сформирована хорошая команда, и все в ней заточены на общий результат, то это обеспечивает больше, чем 50% успеха предприятия», — заявил Алексей Каранчевцев.
Важным для успеха предприятия фермер считает правильную организацию сбыта продукции. По его словам, об этом необходимо подумать еще до того, как вы начали заниматься сыроварением. Необходимо также прежде чем организовывать свой сыродельный бизнес, поработать некоторое время на подобном предприятии.
«Мое субъективное мнение - прежде чем начинать что-то производить самому, проще поработать с кем-то, с какими-то фермерами, создавая систему сбыта, а потом просто взаимозамещением подставлять уже свой продукт», — рекомендует Алексей Каранчевцев.
Всем, кто желает заняться промышленным сыроделанием, эксперт советуется придерживаться простой схемы, состоящей из трех звеньев.
«Первое звено - грамотный технолог и стабильное производство. Второе звено - это ты как руководитель, который все это видит, трехмерно, всеобъемлюще и регулирует все процессы. И третье звено - высококвалифицированный продавец за прилавком в рознице. Все эти три звена заточены на единый общий результат, и если вы будете их выполнять, проблем с бизнесом у вас никогда не будет существовать», — рассказал Алексей Каранчевцев.
В заключении фермер рассказал, почему стоимость фермерского сыра не может быть ниже 700-800 рублей за кг. По его словам, эта цифра определяет себестоимость продукта, куда входит стоимость сырья, трудозатрат, использование необходимого оборудования и энергоресурсов.
Отличить натуральный и качественный сыр, по словам эксперта, несложно: достаточно посмотреть на его корку. Она должна быть равномерной, с изменяющейся тональностью - от более темной с краю к светлой в центре. Это значит, что сыр созревал при правильных температурах и за ним ухаживали, пояснил Алексей Каранчевцев.