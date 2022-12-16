Фермер Алексей Каранчевцев: санкции помогли нам достичь хороших результатов в сыроделании

Жесточайший кадровый дефицит трудовых ресурсов в аграрном секторе России пока не нашел своего решения, а число трудовая миграция из стран Центральной Азии и Востока Украины не покрывает потребности крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств, рассказал президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. Алексей Каранчевцев тоже порой испытывает проблемы с наймом рабочих, но не считает этой большой проблемой. По его словам, в этом бизнесе важнее найти партнеров, которые поставляют качественное молоко, чем вкладываться в содержание собственного стада коров.