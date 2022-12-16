Кива: Польша может начать наступление на Западную Украину после обкатки танков Abrams

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша завершает подготовку наступления на Западную Украину.
По его словам, польские войска активно перевооружаются. Он отметил, что 18-я механизированная дивизия ВС Польши получила новые тяжелые боевые машины американского производства.
«Укомплектована новыми танками Abrams, которые в учебном центре сухопутных войск Познани проходят обкатку», — сообщил Кива.
По словам бывшего украинского депутата, этот факт указывает на то, что Варшава готовится к наступательной операции. Он также добавил, что ВСУ формируют многотысячную группировку под Ровно и могут начать вторжение в Белоруссию.