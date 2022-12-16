В Петербурге странный мужчина гонялся за девочкой в подъезде

В Петербурге местные жители рассказали о странном незнакомце, который ездил на лифте с этажа на этаж, избегая взрослых. Об этом инциденте сообщает 78.ru.
Жители дома №110 на проспекте Ветеранов в Петербурге были напуганы поведением незнакомого мужчины. Неизвестный целый день прятался во втором подъезде и убегал от взрослых.
Мужчина сильно напугал маленькую девочку, когда погнался за ней. Также о странном поведении незнакомца поведала другая жительница подъезда. Женщина рассказала, что злоумышленник прятал лицо и пытался ее преследовать.
По ее словам, незнакомец был замечен в других парадных прошлой осенью. Мужчина примерно 175 сантиметров ростом, с густой бородой, был одет в синюю куртку и светлые джинсы. Потерпевшая планирует обратиться в полицию.