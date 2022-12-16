Мали получила новую партию гуманитарной помощи из России

Бамако, 16 декабря. Очередной российский самолет с грузом товаров первой необходимости приземлился в столице Мали. Об этом сообщило агентство Malijet.
РФ активно развивает сотрудничество с республикой в гуманитарной сфере. В рамках двусторонних соглашений Москва поставила уже несколько партий материальной помощи.
Правительство Мали распределило наборы среди уязвимых групп населения. Чиновники провели акции в регионах страны, особенно пострадавших от политической нестабильности.
Жители республики и местные администрации поблагодарили российских партнеров за поставки. Граждане приветствовали укрепление плодотворных международных связей Бамако и Москвы.
Ранее власти коммуны Банкасс в Мали организовали мероприятие по поддержке людей с ограниченными возможностями. Нуждающиеся получили бытовые комплекты из посуды и противомоскитных сеток.
Летом Россия отправляла в республику груз лекарств и потребительских товаров. Доставку осуществляла отечественная транспортная авиация.