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Мали получила новую партию гуманитарной помощи из России

Весь мир
Мали получила новую партию гуманитарной помощи из России

Бамако, 16 декабря. Очередной российский самолет с грузом товаров первой необходимости приземлился в столице Мали. Об этом сообщило агентство Malijet.

РФ активно развивает сотрудничество с республикой в гуманитарной сфере. В рамках двусторонних соглашений Москва поставила уже несколько партий материальной помощи.

Правительство Мали распределило наборы среди уязвимых групп населения. Чиновники провели акции в регионах страны, особенно пострадавших от политической нестабильности.

Жители республики и местные администрации поблагодарили российских партнеров за поставки. Граждане приветствовали укрепление плодотворных международных связей Бамако и Москвы.

Ранее власти коммуны Банкасс в Мали организовали мероприятие по поддержке людей с ограниченными возможностями. Нуждающиеся получили бытовые комплекты из посуды и противомоскитных сеток.

Летом Россия отправляла в республику груз лекарств и потребительских товаров. Доставку осуществляла отечественная транспортная авиация.
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