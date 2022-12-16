Швейцария поддержала новые санкции Евросоюза против России

Швейцария выступила в поддержку девятого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства страны.
Отмечается, что Стокгольм присоединился к ограничениям на транспортировку торговых и брокерских товаров, реализованных по сверхпредельной цене.
«16 декабря 2022 года Федеральный совет решил полностью принять эти изменения», — сказано в заявлении.
Ранее российский посол в Стокгольме Сергей Гармонин выразил уверенность, что улучшения в отношениях России и Швейцарии не предвидится.