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«Спартак» объявил о полноценном переходе Айртона во «Фламенго»

Спорт
«Спартак» объявил о полноценном переходе Айртона во «Фламенго»

Московский «Спартак» официально подтвердил продажу бразильского защитника Айртона во «Фламенго».

Клуб из Серии А заплатит за переход 25-летнего игрока обороны порядка 7 млн евро, сообщают СМИ. Напомним, Айртон в начале весны текущего года воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт со «Спартаком».

Защитник провел концовку предыдущего чемпионата в составе «Фламенго» на правах аренды. Айртон сыграл в 41 матче и помог своему коллективу стать обладателем Кубка Бразилии.
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