«Спартак» объявил о полноценном переходе Айртона во «Фламенго»

Клуб из Серии А заплатит за переход 25-летнего игрока обороны порядка 7 млн евро, сообщают СМИ. Напомним, Айртон в начале весны текущего года воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт со «Спартаком».