«Спартак» объявил о полноценном переходе Айртона во «Фламенго»

Московский «Спартак» официально подтвердил продажу бразильского защитника Айртона во «Фламенго».
Клуб из Серии А заплатит за переход 25-летнего игрока обороны порядка 7 млн евро, сообщают СМИ. Напомним, Айртон в начале весны текущего года воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт со «Спартаком».
Защитник провел концовку предыдущего чемпионата в составе «Фламенго» на правах аренды. Айртон сыграл в 41 матче и помог своему коллективу стать обладателем Кубка Бразилии.