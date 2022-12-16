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Методист Лэндри объяснила, какую опасность для детей представляет «синдром отличника»

Общество
Методист Лэндри объяснила, какую опасность для детей представляет «синдром отличника»

Клеймо отличника и «гордости класса» мешает детям жить и способно спровоцировать развитие неврозов. Такое мнение выразила методист Эдриан Лэндри. Она рассказала, чем опасен так называемый «синдром отличника».

Специалист утверждает, что для людей, страдающих от данного синдрома, характерно стремление достигать высоких целей даже в ущерб самому себе. Такая особенность мешает им жить спокойно и адекватно воспринимать неудачи. По словам Лэндри, «синдром отличника» способен вызывать осложнения в виде неврозов, проявляющихся перед экзаменами.

«В сложных случаях желание доводить все до идеала перерождается в навязчивые состояния», — рассказала она в беседе с изданием «Газета.Ru».

Лэндри рекомендует родителям беседовать с детьми и объяснять, что ошибаться — это нормально. Она также советует приводить примеры из жизни, рассказывая о том, как великие ученые совершали свои открытия.
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