Методист Лэндри объяснила, какую опасность для детей представляет «синдром отличника»

Специалист утверждает, что для людей, страдающих от данного синдрома, характерно стремление достигать высоких целей даже в ущерб самому себе. Такая особенность мешает им жить спокойно и адекватно воспринимать неудачи. По словам Лэндри, «синдром отличника» способен вызывать осложнения в виде неврозов, проявляющихся перед экзаменами.