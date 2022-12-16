The Wall Street Journal: США столкнулись с дефицитом комплексов Patriot

В публикации отмечается, что из-за халатности военных Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом этих комплексов ПВО. Примечательно, что, если Вашингтон одобрит поставки Patriot на Украину, то брать ЗРК придется из арсеналов союзников по НАТО.