The Wall Street Journal: США столкнулись с дефицитом комплексов Patriot

Министерство обороны США закупило недостаточное количество ЗРК Patriot, пишет The Wall Street Journal.
В публикации отмечается, что из-за халатности военных Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом этих комплексов ПВО. Примечательно, что, если Вашингтон одобрит поставки Patriot на Украину, то брать ЗРК придется из арсеналов союзников по НАТО.
«Дефицит комплексов Patriot показывает, какую нерадивость и халатность проявляет Вашингтон», — сказано в статье.
Отмечается, что США обладают очень скромным запасом комплексов Patriot. По словам экспертов, их настолько мало, что удовлетворить потребности Украины в противоракетной обороне они не смогут.