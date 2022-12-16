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The Wall Street Journal: США столкнулись с дефицитом комплексов Patriot

Политика
The Wall Street Journal: США столкнулись с дефицитом комплексов Patriot

Министерство обороны США закупило недостаточное количество ЗРК Patriot, пишет The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что из-за халатности военных Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом этих комплексов ПВО. Примечательно, что, если Вашингтон одобрит поставки Patriot на Украину, то брать ЗРК придется из арсеналов союзников по НАТО.

«Дефицит комплексов Patriot показывает, какую нерадивость и халатность проявляет Вашингтон», — сказано в статье.

Отмечается, что США обладают очень скромным запасом комплексов Patriot. По словам экспертов, их настолько мало, что удовлетворить потребности Украины в противоракетной обороне они не смогут.
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