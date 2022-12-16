Евросоюз полностью запретил операции с Всероссийским банком развития регионов

Европейский союз внес в девятый пакет санкций против Москвы полный запрет на транзакции с Всероссийским банком развития регионов.
Брюссель заблокирует активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в число государственных или контролируемых организаций РФ, на которые распространяется полный запрет на операции, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Девятый пакет ограничений против России в том числе включает в себя рестрикции в отношении 168 российских предприятий. Речь идет о компаниях, связанных с военно-промышленным комплексом страны.
Западные страны вводят антироссийские санкции из-за проведения спецоперации ВС РФ по денацификации Украины, которая была начата 24 февраля 2022 года.