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Более 70% учеников российских школ выступили против введения обязательной формы

Общество
Более 70% учеников российских школ выступили против введения обязательной формы

Большинство учеников российских школ выступили против введения обязательной формы. Об этом заявили более 70% учащихся, говорится в совместном исследовании «Газеты.Ru» и Skysmart.

Респонденты указывали, что введение обязательной школьной формы ограничивает в самовыражении. Однако некоторые из опрошенных утверждали, что дресс-код не влияет на возможность проявлять индивидуальность.

«В некоторых школах за границей введены правила, при которых школьники носят форму, но в определенные дни имеют право приходить, в чем хотят», — сообщила психолог и академический директор онлайн-школы для детей Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с «Газетой.Ru».

Более 40% опрошенных отметили, что школьная форма вводится с целью дисциплинировать учащихся. Также популярным стал вариант «сгладить неравенство».
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