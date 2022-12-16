Более 70% учеников российских школ выступили против введения обязательной формы

Большинство учеников российских школ выступили против введения обязательной формы. Об этом заявили более 70% учащихся, говорится в совместном исследовании «Газеты.Ru» и Skysmart.
Респонденты указывали, что введение обязательной школьной формы ограничивает в самовыражении. Однако некоторые из опрошенных утверждали, что дресс-код не влияет на возможность проявлять индивидуальность.
«В некоторых школах за границей введены правила, при которых школьники носят форму, но в определенные дни имеют право приходить, в чем хотят», — сообщила психолог и академический директор онлайн-школы для детей Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с «Газетой.Ru».
Более 40% опрошенных отметили, что школьная форма вводится с целью дисциплинировать учащихся. Также популярным стал вариант «сгладить неравенство».