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«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

Весь мир
«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

Экс-президент Перу Педро Кастильо был арестован за попытку государственного переворота. Теперь он обвиняет оппозицию в заговоре против него. Был ли заговор? Как получилось, что очередной латиноамериканский президент из левого лагеря продержался у власти так мало?

В 1984 году сеньора Эльсия Самбрано закончила экономический факультет РУДН в Москве, а диплом юриста получила уже в престижном перуанском университете Сан-Маркос. Сегодня Эльсия занимается консультированием в области бизнес-проектов — в частности, в таких столь важных для Перу отраслях, как горнодобывающая и рыболовная промышленность.

Она рассказала специальному корреспонденту международной редакции ФАН в Латинской Америке о кризисе легитимности в Перу, объяснила, почему ее соотечественники сегодня не верят ни богу, ни черту, — и каковы причины столь глубокого политического и экономического упадка, в котором страна прибывает уже не первый год.

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

ФАН: Правая пресса именовала Кастильо «тираном» и «диктатором» задолго до того, как он попытался распустить Конгресс. Кто он такой на самом деле — этот сельский учитель младших классов? Чего мы о нем не знаем?

Эльсия Самбрано: Ничего загадочного в его личности нет. Во-первых, это просто не слишком образованный гражданин со средним специальным образованием (государственная школа, потом частный педагогический техникум), уроженец одной из самых бедных перуанских провинций.

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

Очень сложно управлять государством, если толком не понимаешь, как оно устроено, и не имеешь определенного культурного уровня. Именно оттуда большинство допущенных им ошибок и «выпаданий из контекста». Так, в один из первых своих выездов за границу в качестве президента, Кастильо обескуражил ближайших соседей по континенту — и развеселил тех, кто живет подальше — заявлением «Америка — для американцев!», понятия не имея о том, что это классический слоган о недопустимости иностранного вмешательства в дела США.

Он, ясное дело, имел в виду совсем другое — можно сказать, ровно наоборот… Но получилось в итоге крайне двусмысленно.

Во-вторых, его приход к власти — что-то вроде системной ошибки. Владимир Серрон, глава социалистической партии «Свободное Перу» (Perú Libre) выдвинул его кандидатуру в рамках схемы, которая позволила бы Кейко Фухимори легко выиграть у слабого противника. Но — как часто случается в подобных случаях — Серрон перехитрил сам себя: он не учел, что в народе Кейко сильно недолюбливают, а с Кастильо, какой бы он ни был, идентифицируют себя бедные крестьяне, из среды которых он и появился. В итоге за «подставного» проголосовало 60% избирателей.

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

— Но ведь Кейко и Серрон сами по себе являются противниками, представляющими разнонаправленные политические силы?!

— Ну, Серрон ведь неоднократно заявлял в 2021, что предпочитает «оранжевых» умеренным левым. Левый центр он с сарказмом называет «икоркой» и считает, что именно они являются основным врагом левого движения.

В итоге президентское кресло занял совершенно не готовый к этому, из ниоткуда взявшийся человек, у которого отсутствовало необходимое серьезному политику парламентское представительство. Можно сказать, что его авторитарные выступления — результат безысходности и неспособности визуализировать общую политическую картину, как в стране, так и на уровне региональной конъюнктуры.

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

— Это многое объясняет в его отношениях с Конгрессом… Но как его видят сейчас простые люди? Те самые проголосовавшие за него 60%?

— По инерции продолжают поддерживать. Потому что в своем невежестве им тоже сложно представить себе общую картину и проанализировать происходящее…

Тут надо понимать, что есть два Перу: одно — это Лима, а другое — вся остальная страна. В 15 км от Лимы уже нет электричества…

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

Основная наша проблема — это социальная (политическая, экономическая, культурная) брешь между богатыми и бедными, которых большинство. В теории у Перу за плечами 200 лет демократии по классическому образцу. Но беда в том, что она на нашей почве как не работала, так и не работает. Нужна какая-то другая схема, но поломана сама концепция государства, а общий культурный уровень нации слишком низок, чтобы генерировать альтернативы на уровне лидерства или идеологий.

Фиаско с Кастильо — совершенно логичное и ожидаемое в данном контексте событие. Кастильо — не первый и не последний.

— Как преодолеть этот порочный круг?

— Надо что-то делать с образованием. Педро Кастильо — самый красноречивый пример того, что система образования не работает. Если удастся что-то поправить в этой сфере, можно будет укрепить нашу пошатнувшуюся государственность.

В каком смысле пошатнувшуюся?

— На государственном уровне нет практически не одного социального института, который бы нормально работал. Госбюджет — это трофей очередного правительства. Медицина находится в плачевном состоянии — поэтому у нас столько народу умерло во время пандемии. А удержать людей дома на карантине было совершенно нереально: 80% перуанской экономики — это неформальная экономика, работа «в черную».

Вдумайтесь: 80% экономически активных граждан не платят налоги, и при этом собственные доходы большинства из них являются результатом уличной торговли. Жвачку они продают на перекрестках. А те, у кого денег побольше, боятся рисковать и развивать бизнес в ситуации неустойчивости.

— Дина Болуарте — первая в истории Перу женщина-президент, исполнявшая в администрации Педро Кастильо функции вице-президента. Она адвокат, 15 лет отработала в ЗАГСе… Является ли это признаком компетентности для управления государством? Чего ожидают от Болуарте перуанцы?

— Это не просто «загс», это департамент МВД Перу, который является наиболее эффективным и продвинутым административным формированием в стране. Но ничего особенного перуанцы от Болуарте не ждут. Ей не верят. Свою политическую карьеру она сделала чуть больше, чем за год, — и успела прославиться способностью «переобуваться в воздухе».

Самый яркий пример: будучи, как и Кастильо, из левых, она как-то заявила, что если «шефа» уберут, то уйдет вместе с ним… И вот теперь его убрали, однако Болуарте почему-то никуда не ушла и теперь цитирует свои «твиты», в которых называет недопустимыми нападки Кастильо на законодательную власть.

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

Нет, народ не поддерживает Болуарте. И Конгресс тоже не поддерживает: люди считают, что в данный момент в нашей стране нелегитимна не только исполнительная, но и законодательная власть. В принципе, в этом нет ничего нового: за последние пять лет мы сменили шесть президентов и два Конгресса. При этом политическим партиям — какого бы направления они не были — предложить людям нечего. Политика практически дискредитировала себя в глазах перуанцев.

— Но это же хаос?

— В известном смысле… У Перу есть опыт подобных исторических транзитов; когда процессы заходят в тупик, вмешивается гражданское общество.

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

— Что это значит? Существует какой-то протокол или конкретный «аварийный» институт самоуправления?

— Нет, все стихийно. Люди выходят на улицы и происходит некий прорыв, приносящий социуму облегчение… ненадолго. Может возникнуть какое-нибудь новое имя, кого-то куда-то могут продвинуть, принять какой-нибудь один «подвисший» закон, какие-либо конкретные меры в краткосрочной перспективе. Но поскольку глубинные проблемы по-прежнему не решаются, кризис вскоре выходит на новый виток.

— Вы сказали, что изначально Педро Кастильо выдвинули, чтобы облегчить путь к власти Кейко Фухимори, но маневр провалился. Означает ли, что политический вес дочери находящегося в тюрьме Альберто Фухимори незначителен?

— Скажем так, она символизирует для перуанцев то, чего они для страны не хотят. Это что-то вроде «отрицательного» веса. Все видят, что в «основном» Перу — за пределами столицы — пропагандируемый Кейко «свободный рынок» и есть те самые жвачки и поштучная продажа сигарет. Если бы не миллионы, которые правое крыло перуанской политики давало ей на рекламу, она давно бы сдулась.

— А откуда миллионы, если 80% живет за счет уличной торговли?

— Расслоение имеет место именно потому, что есть и олигархи. Перу — сырьевое государство. Оставшиеся 20% подвизаются в агроэкспорте и добыче полезных ископаемых. Это 50% поступающей в казну валюты. Ну и себя экспортеры не забывают, это понятно. Именно горнодобывающие корпорации в известной степени заменили собой государство. Именно они и небольшой процент сельскохозяйственников еще как-то кормят страну.

Но вернемся к фигуре Кейко. Даже если не брать во внимание концептуальную сторону, избирателей от неё отвращает тема коррупции. Коррупция настолько внедрилась в наш социум, что народ к ней привык и рассуждает так: «Все политики воруют. Но некоторые хотя бы что-то делают».

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

А что делает Кейко? На что живет? Она просто папина дочка. Училась на экономиста в американском университете на ворованные деньги — миллионы, которые были вывезены из страны, когда отец сбежал в Японию. Кстати, Кастильо критиковали еще и за то, что его правительство не приняло никаких фронтальных антикоррупционных мер. Только подарки избирателям делал — тейперы и прочую мелочь.

— Как экономический кризис ощущается на бытовом уровне?

— У меня работала одна сеньора, помогала по дому. У неё десять братьев и сестер, которые решили из Лимы уехать. Почему? Они решили, что «в Лиме скоро нечего будет есть», а в деревне хоть как-то можно будет прокормиться.

Среднему классу тоже приходится туго. Все меньше народу делают закупки на месяц, потому что на это не хватает денег. Мы вынуждены покупать всего понемножку — ежедневно. А розничные цены растут каждый день.

С другой стороны, обеднение общества усиливает рост преступности.

«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

— Возможен ли выход из кризиса?

— Пока не определимся с идеологической составляющей и кризисом государственности — только временный. Но тут опять все упирается в образование: откуда взяться в массах политической зрелости, если есть проблемы на уровне базового образования? Так или иначе, дождемся выборов, и тогда посмотрим.
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