«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

Экс-президент Перу Педро Кастильо был арестован за попытку государственного переворота. Теперь он обвиняет оппозицию в заговоре против него. Был ли заговор? Как получилось, что очередной латиноамериканский президент из левого лагеря продержался у власти так мало?
В 1984 году сеньора Эльсия Самбрано закончила экономический факультет РУДН в Москве, а диплом юриста получила уже в престижном перуанском университете Сан-Маркос. Сегодня Эльсия занимается консультированием в области бизнес-проектов — в частности, в таких столь важных для Перу отраслях, как горнодобывающая и рыболовная промышленность.
Она рассказала специальному корреспонденту международной редакции ФАН в Латинской Америке о кризисе легитимности в Перу, объяснила, почему ее соотечественники сегодня не верят ни богу, ни черту, — и каковы причины столь глубокого политического и экономического упадка, в котором страна прибывает уже не первый год.
ФАН: Правая пресса именовала Кастильо «тираном» и «диктатором» задолго до того, как он попытался распустить Конгресс. Кто он такой на самом деле — этот сельский учитель младших классов? Чего мы о нем не знаем?
Эльсия Самбрано: Ничего загадочного в его личности нет. Во-первых, это просто не слишком образованный гражданин со средним специальным образованием (государственная школа, потом частный педагогический техникум), уроженец одной из самых бедных перуанских провинций.
Очень сложно управлять государством, если толком не понимаешь, как оно устроено, и не имеешь определенного культурного уровня. Именно оттуда большинство допущенных им ошибок и «выпаданий из контекста». Так, в один из первых своих выездов за границу в качестве президента, Кастильо обескуражил ближайших соседей по континенту — и развеселил тех, кто живет подальше — заявлением «Америка — для американцев!», понятия не имея о том, что это классический слоган о недопустимости иностранного вмешательства в дела США.
Он, ясное дело, имел в виду совсем другое — можно сказать, ровно наоборот… Но получилось в итоге крайне двусмысленно.
Во-вторых, его приход к власти — что-то вроде системной ошибки. Владимир Серрон, глава социалистической партии «Свободное Перу» (Perú Libre) выдвинул его кандидатуру в рамках схемы, которая позволила бы Кейко Фухимори легко выиграть у слабого противника. Но — как часто случается в подобных случаях — Серрон перехитрил сам себя: он не учел, что в народе Кейко сильно недолюбливают, а с Кастильо, какой бы он ни был, идентифицируют себя бедные крестьяне, из среды которых он и появился. В итоге за «подставного» проголосовало 60% избирателей.
— Но ведь Кейко и Серрон сами по себе являются противниками, представляющими разнонаправленные политические силы?!
— Ну, Серрон ведь неоднократно заявлял в 2021, что предпочитает «оранжевых» умеренным левым. Левый центр он с сарказмом называет «икоркой» и считает, что именно они являются основным врагом левого движения.
В итоге президентское кресло занял совершенно не готовый к этому, из ниоткуда взявшийся человек, у которого отсутствовало необходимое серьезному политику парламентское представительство. Можно сказать, что его авторитарные выступления — результат безысходности и неспособности визуализировать общую политическую картину, как в стране, так и на уровне региональной конъюнктуры.
— Это многое объясняет в его отношениях с Конгрессом… Но как его видят сейчас простые люди? Те самые проголосовавшие за него 60%?
— По инерции продолжают поддерживать. Потому что в своем невежестве им тоже сложно представить себе общую картину и проанализировать происходящее…
Тут надо понимать, что есть два Перу: одно — это Лима, а другое — вся остальная страна. В 15 км от Лимы уже нет электричества…
Основная наша проблема — это социальная (политическая, экономическая, культурная) брешь между богатыми и бедными, которых большинство. В теории у Перу за плечами 200 лет демократии по классическому образцу. Но беда в том, что она на нашей почве как не работала, так и не работает. Нужна какая-то другая схема, но поломана сама концепция государства, а общий культурный уровень нации слишком низок, чтобы генерировать альтернативы на уровне лидерства или идеологий.
Фиаско с Кастильо — совершенно логичное и ожидаемое в данном контексте событие. Кастильо — не первый и не последний.
— Как преодолеть этот порочный круг?
— Надо что-то делать с образованием. Педро Кастильо — самый красноречивый пример того, что система образования не работает. Если удастся что-то поправить в этой сфере, можно будет укрепить нашу пошатнувшуюся государственность.
— В каком смысле пошатнувшуюся?
— На государственном уровне нет практически не одного социального института, который бы нормально работал. Госбюджет — это трофей очередного правительства. Медицина находится в плачевном состоянии — поэтому у нас столько народу умерло во время пандемии. А удержать людей дома на карантине было совершенно нереально: 80% перуанской экономики — это неформальная экономика, работа «в черную».
Вдумайтесь: 80% экономически активных граждан не платят налоги, и при этом собственные доходы большинства из них являются результатом уличной торговли. Жвачку они продают на перекрестках. А те, у кого денег побольше, боятся рисковать и развивать бизнес в ситуации неустойчивости.
— Дина Болуарте — первая в истории Перу женщина-президент, исполнявшая в администрации Педро Кастильо функции вице-президента. Она адвокат, 15 лет отработала в ЗАГСе… Является ли это признаком компетентности для управления государством? Чего ожидают от Болуарте перуанцы?
— Это не просто «загс», это департамент МВД Перу, который является наиболее эффективным и продвинутым административным формированием в стране. Но ничего особенного перуанцы от Болуарте не ждут. Ей не верят. Свою политическую карьеру она сделала чуть больше, чем за год, — и успела прославиться способностью «переобуваться в воздухе».
Самый яркий пример: будучи, как и Кастильо, из левых, она как-то заявила, что если «шефа» уберут, то уйдет вместе с ним… И вот теперь его убрали, однако Болуарте почему-то никуда не ушла и теперь цитирует свои «твиты», в которых называет недопустимыми нападки Кастильо на законодательную власть.
Нет, народ не поддерживает Болуарте. И Конгресс тоже не поддерживает: люди считают, что в данный момент в нашей стране нелегитимна не только исполнительная, но и законодательная власть. В принципе, в этом нет ничего нового: за последние пять лет мы сменили шесть президентов и два Конгресса. При этом политическим партиям — какого бы направления они не были — предложить людям нечего. Политика практически дискредитировала себя в глазах перуанцев.
— Но это же хаос?
— В известном смысле… У Перу есть опыт подобных исторических транзитов; когда процессы заходят в тупик, вмешивается гражданское общество.
— Что это значит? Существует какой-то протокол или конкретный «аварийный» институт самоуправления?
— Нет, все стихийно. Люди выходят на улицы и происходит некий прорыв, приносящий социуму облегчение… ненадолго. Может возникнуть какое-нибудь новое имя, кого-то куда-то могут продвинуть, принять какой-нибудь один «подвисший» закон, какие-либо конкретные меры в краткосрочной перспективе. Но поскольку глубинные проблемы по-прежнему не решаются, кризис вскоре выходит на новый виток.
— Вы сказали, что изначально Педро Кастильо выдвинули, чтобы облегчить путь к власти Кейко Фухимори, но маневр провалился. Означает ли, что политический вес дочери находящегося в тюрьме Альберто Фухимори незначителен?
— Скажем так, она символизирует для перуанцев то, чего они для страны не хотят. Это что-то вроде «отрицательного» веса. Все видят, что в «основном» Перу — за пределами столицы — пропагандируемый Кейко «свободный рынок» и есть те самые жвачки и поштучная продажа сигарет. Если бы не миллионы, которые правое крыло перуанской политики давало ей на рекламу, она давно бы сдулась.
— А откуда миллионы, если 80% живет за счет уличной торговли?
— Расслоение имеет место именно потому, что есть и олигархи. Перу — сырьевое государство. Оставшиеся 20% подвизаются в агроэкспорте и добыче полезных ископаемых. Это 50% поступающей в казну валюты. Ну и себя экспортеры не забывают, это понятно. Именно горнодобывающие корпорации в известной степени заменили собой государство. Именно они и небольшой процент сельскохозяйственников еще как-то кормят страну.
Но вернемся к фигуре Кейко. Даже если не брать во внимание концептуальную сторону, избирателей от неё отвращает тема коррупции. Коррупция настолько внедрилась в наш социум, что народ к ней привык и рассуждает так: «Все политики воруют. Но некоторые хотя бы что-то делают».
А что делает Кейко? На что живет? Она просто папина дочка. Училась на экономиста в американском университете на ворованные деньги — миллионы, которые были вывезены из страны, когда отец сбежал в Японию. Кстати, Кастильо критиковали еще и за то, что его правительство не приняло никаких фронтальных антикоррупционных мер. Только подарки избирателям делал — тейперы и прочую мелочь.
— Как экономический кризис ощущается на бытовом уровне?
— У меня работала одна сеньора, помогала по дому. У неё десять братьев и сестер, которые решили из Лимы уехать. Почему? Они решили, что «в Лиме скоро нечего будет есть», а в деревне хоть как-то можно будет прокормиться.
Среднему классу тоже приходится туго. Все меньше народу делают закупки на месяц, потому что на это не хватает денег. Мы вынуждены покупать всего понемножку — ежедневно. А розничные цены растут каждый день.
С другой стороны, обеднение общества усиливает рост преступности.
— Возможен ли выход из кризиса?
— Пока не определимся с идеологической составляющей и кризисом государственности — только временный. Но тут опять все упирается в образование: откуда взяться в массах политической зрелости, если есть проблемы на уровне базового образования? Так или иначе, дождемся выборов, и тогда посмотрим.