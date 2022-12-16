«200 лет неработающей демократии»: выпускница РУДН рассказала о нынешнем кризисе в Перу

Нет, народ не поддерживает Болуарте. И Конгресс тоже не поддерживает: люди считают, что в данный момент в нашей стране нелегитимна не только исполнительная, но и законодательная власть. В принципе, в этом нет ничего нового: за последние пять лет мы сменили шесть президентов и два Конгресса. При этом политическим партиям — какого бы направления они не были — предложить людям нечего. Политика практически дискредитировала себя в глазах перуанцев.