В выигрыше США, Турция, Азербайджан: аналитик Разуваев о превратностях поставок газа в Европу

Отбор газа ПХГ стран ЕС достиг рекордной отметки для середины декабря — 800 млн кубометров в сутки, что выше среднего для данного периода года на 57%.
Европейские политики периодически заявляют о том, что ЕС в рекордные сроки заполнил выше нормы свои подземные газовые хранилища. Однако, как оказалось, проблема с потенциальным дефицитом никуда не исчезла
Данную ситуацию в интервью ФАН прокомментировал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«В 2007 году были достаточно серьезные проблемы из-за холода в Европе, — вспоминает эксперт. — ЕС попросил “Газпром” увеличить поставки, но у нас тоже было холодно, и “Газпром” честно сказал, что не может».
Сегодня некоторые уповают на Катар, он конечно может увеличить поставки. Но не очень на это способен, потому что на них давили еще до Чемпионата мира, отмечает аналитик.
«Перед Европой стоит задача продержаться до марта и пока они отбирают больше чем надо, но посмотрим, что будет дальше, — рассуждает Разуваев. — Другое дело, что вообще накрылись “Северные потоки”, и ситуация достаточно проблемная. В целом Европа рискует тем, что будет покупать дорогущий СПГ в Соединенных Штатах».
Что касается России, но мы и так уже практически порвали отношения с Европой, констатирует экономист.
«Скорее всего, в свете создания газового хаба больше всего выиграет Турция. Мы будем туда поставлять газ, а турки будут распределять. И очень выигрывает Азербайждан, поскольку поставки идут через эту страну», — делает прогноз Александр Разуваев.
Ранее он объяснил инициативу о торговли за рупии между Россией и Индией приближением к созданию наднациональной валюты.