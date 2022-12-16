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Управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения мертвого мужчины в Оке

Происшествия
Управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения мертвого мужчины в Оке

Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали проверку по факту обнаружения мертвого мужчины в Оке. По результатам оперативных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка случившемуся.

Согласно предварительным данным, труп неизвестного нашли в Нижнем Новгороде под Мызинским мостом через Оку. Правоохранители из Центрального МСУТ СКР проводят комплекс необходимых действий, направленных на установление всех обстоятельств и деталей гибели гражданина.
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