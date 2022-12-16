Управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения мертвого мужчины в Оке

Согласно предварительным данным, труп неизвестного нашли в Нижнем Новгороде под Мызинским мостом через Оку. Правоохранители из Центрального МСУТ СКР проводят комплекс необходимых действий, направленных на установление всех обстоятельств и деталей гибели гражданина.