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Германия завершила военно-учебную миссию в Нигере

Весь мир
Германия завершила военно-учебную миссию в Нигере

Ниамей, 16 декабря. Глава Оперативного командования бундесвера генерал-лейтенант Бернд Шютт объявил о завершении военно-учебной миссии «Газель» в Нигере.

В рамках сотрудничества с вооруженными силами африканской республики представители Германии тренировали местные спецподразделения на протяжении четырех лет. Немецкие инструкторы состояли в основном из боевых пловцов.

По информации обозревателей, миссия изначально столкнулась с юридическими проблемами. Бундестаг не санкционировал инициативу и отказался рассматривать ее как зарубежную дислокацию ВС страны.

Такое положение вызывало критику со стороны депутатов парламента. В частности, против высказывался государственный министр МИД ФРГ Тобиас Линднер.

В 2020 году власти в Берлине объявили участников «Газели» частью учебного контингента Евросоюза в республике Мали. Вместе с немецкими военнослужащими тренировками руководили представители Бельгии, Италии и США.

Ранее правительство Германии заявило о прекращении участия в многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА). Вывод миротворцев завершится в 2024 году.
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