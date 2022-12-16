Германия завершила военно-учебную миссию в Нигере

Ниамей, 16 декабря. Глава Оперативного командования бундесвера генерал-лейтенант Бернд Шютт объявил о завершении военно-учебной миссии «Газель» в Нигере.
В рамках сотрудничества с вооруженными силами африканской республики представители Германии тренировали местные спецподразделения на протяжении четырех лет. Немецкие инструкторы состояли в основном из боевых пловцов.
По информации обозревателей, миссия изначально столкнулась с юридическими проблемами. Бундестаг не санкционировал инициативу и отказался рассматривать ее как зарубежную дислокацию ВС страны.
Такое положение вызывало критику со стороны депутатов парламента. В частности, против высказывался государственный министр МИД ФРГ Тобиас Линднер.
В 2020 году власти в Берлине объявили участников «Газели» частью учебного контингента Евросоюза в республике Мали. Вместе с немецкими военнослужащими тренировками руководили представители Бельгии, Италии и США.
Ранее правительство Германии заявило о прекращении участия в многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА). Вывод миротворцев завершится в 2024 году.