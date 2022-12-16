Пять человек осудили в Подмосковье за хищение свыше 660 млн рублей бюджетных средств

Фигурантами уголовного дела стали бывшие заместитель директора одного из федеральных государственных унитарных предприятий Эрик Галстян и советник директора этого же предприятия Андрей Рябцев, бывший директор ГКУ «Дирекция капитального ремонта» Москвы Александр Шукюров, а также двое руководителей коммерческих организаций — Евгений Ахмадишин и Павел Синицын. В зависимости от роли каждого в мошеннических схемах граждане признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), частью 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления»), частью 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), а также частью 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и частью 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Аферисты совершили хищение в 2013 году, украв выделенные на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест Москвы бюджетные деньги.