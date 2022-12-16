Politico уличило британских депутатов в использовании зарубежных поездок для секс-туризма

Отмечается, что экс-депутат от Консервативной партии, имя которого не называется, во время визита в Юго-Восточную Азию просил показать «дорогу к ближайшему публичному дому». Кроме того, другой британский политик специально продлевал свою командировку, чтобы успеть воспользоваться секс-услугами.