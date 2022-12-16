Politico уличило британских депутатов в использовании зарубежных поездок для секс-туризма

Некоторые британские чиновники обращались за секс-услугами во время поездок за границу. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что экс-депутат от Консервативной партии, имя которого не называется, во время визита в Юго-Восточную Азию просил показать «дорогу к ближайшему публичному дому». Кроме того, другой британский политик специально продлевал свою командировку, чтобы успеть воспользоваться секс-услугами.
«Он проявлял интерес к хорошеньким девушкам. Обычно он оставался после этих визитов и общался с молодыми женщинами», — поделился с Politico один из коллег депутатов-завсегдатаев публичных домов.
Стоит отметить, что британские политики не раз оказывались в центре скандалов. Так, экс-замглавы МИД Великобритании Кристофер Пинчер летом бесчинствовал в пьяном виде в элитном лондонском клубе.