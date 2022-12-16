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Группировки на западе Ливии готовятся начать военную кампанию против востока страны

Весь мир
Группировки на западе Ливии готовятся начать военную кампанию против востока страны

Триполи, 16 декабря. Лидер одного из вооруженных бандформирований Западного региона Ливии Насер Аммар объявил о намерении группировок начать военную кампанию под предлогом недопущения раскола страны.

На своей странице в соцсети бывший командующий силами поддержки операции «Вулкан гнева» сообщил, что североафриканскому государству угрожает разделение на несколько частей. Он также рассказал о том, что в настоящее время на западе формируется командный штаб.

«Лидеры восточного региона готовятся объявить Бенгази независимой столицей и взять под свой контроль все южные и восточные территории. Это необходимо исправить. Мы не можем допустить осуществления проекта раздела Ливии. Пока не поздно, имеется возможность в короткие сроки сформировать военный штаб для освобождения всех регионов страны», — написал Аммар на своей странице.

Таким образом, группировки, связанные с утратившим легитимность Правительством национального единства (ПНЕ), вновь проявили стремление к эскалации, не имея на то веских оснований. Это особенно заметно на фоне всеобщего возмущения ливийцев действиями главы ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбы, который, пойдя на сговор с США, незаконно выдал Вашингтону бывшего офицера разведки Абу Аджилу Масуда, подозреваемого в причастности к «делу о Локерби».
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