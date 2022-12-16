Триполи, 16 декабря. Лидер одного из вооруженных бандформирований Западного региона Ливии Насер Аммар объявил о намерении группировок начать военную кампанию под предлогом недопущения раскола страны.
На своей странице в соцсети бывший командующий силами поддержки операции «Вулкан гнева» сообщил, что североафриканскому государству угрожает разделение на несколько частей. Он также рассказал о том, что в настоящее время на западе формируется командный штаб.
«Лидеры восточного региона готовятся объявить Бенгази независимой столицей и взять под свой контроль все южные и восточные территории. Это необходимо исправить. Мы не можем допустить осуществления проекта раздела Ливии. Пока не поздно, имеется возможность в короткие сроки сформировать военный штаб для освобождения всех регионов страны», — написал Аммар на своей странице.
Таким образом, группировки, связанные с утратившим легитимность Правительством национального единства (ПНЕ), вновь проявили стремление к эскалации, не имея на то веских оснований. Это особенно заметно на фоне всеобщего возмущения ливийцев действиями главы ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбы, который, пойдя на сговор с США, незаконно выдал Вашингтону бывшего офицера разведки Абу Аджилу Масуда, подозреваемого в причастности к «делу о Локерби».