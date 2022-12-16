Ждем укрепления рубля: аналитик Багманов рассказал о ситуации на рынке

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал о текущих трендах на рынке нефти, золота, доллара и рубля, а также отметил самые характерные моменты.
Нефть
«Ситуация на рынке следующая. По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись ниже, чем на 1,5% и опустились. Сегодня цены продолжили снижение и торгуются в районе отметки 80 долларов за баррель. Цены на нефть ушли в коррекцию после того, как РФРС Балкан и европейских стран решили поднять процентную ставку на 50 базисных пунктов», — рассказал Багманов.
По его словам, также негативом стали сообщения о том, что трубопровод Keystone Pipeline, по которому идет нефть из Канады в США, частично возобновил свою работу. Поэтому перебоев с предложением не должно возникнуть.
Аналитик отметил, что по-прежнему остается сложной ситуация с COVID-19 в Китае. Отмечается рост заболеваний. Ситуация должна выровняться примерно к концу года.
«Поэтому мы ожидаем, что цены на нефть стабилизуются в районе отметки 80 долларов за баррель и по мере того, как ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, мы ждем возврата цены за нефть к отметке 80 долларов за баррель», — сказал Багманов.
Золото
Кроме этого, эксперт добавил, золото по итогам вчерашнего дня закрылось снижением на 1,7%, опустилось с отметки 1807 в район отметки 1776 и пока продолжает торговаться на этих отметках.
«Здесь пока отыгрывается решение ФРС и выступления его главы Джерома Пауэлла. Все-таки решение ФРС поднять ставку на 50 базисных пунктов, хоть и более меньшее значение было, чем до этого поднимал ФРС, но, тем не менее, это уже было в ценах. При этом пока что доходы средних американских гособлигаций торгуют стабильно в районе 3,5%, а вот индекс доллара dxy смог выйти выше отметки 104 пункта», — сказал аналитик.
По словам Багманова, также вчера были опубликованы данные по объему розничных продаж США. В ноябре они сократили до 6,6% к месяцу, хотя ожидалось сокращение всего лишь на 0,01%. Также хуже вышел объем промышленного производства. Тут тоже в ноябре снизился на 0,2%, хотя ожидался рост на 0,1%.
Аналитик подчеркнул, что в принципе, мы ожидаем, что ФРС будет и дальше постепенно смягчаться, а проблемы в экономике США будут нарастать и золото соответственно будет пользоваться как главный защитный актив.
Рубль
Говоря о рубле Багманов сказал, что рубль по итогам вчерашнего дня снизился к доллару на 0,5%. Доллар смог укрепиться с 64 в район отметки 64,40 рублей. Негативом пока что для рубля является прежде всего новый пакет санкций, который согласовал ЕС.
Однако, предупреждает аналитик, негативным является и снижение цен на нефть и снижение объема поставляемой Россией нефти. Рубль на этом фоне начинает слабеть.
«Тем не менее, мы ожидаем, что в ближайшее дни начала следующей недели доллар может еще подняться к отметке 65. Если экспортеры будут продавать валютную выручку, это может поддержать рубль. Плюс поддержку так же окажет то, что в ближайшие несколько дней будут выплачиваться дивиденды со стороны крупных российских компаний. В частности, Лукойл и Роснефть будут платить эти дивиденды», — сказал Багманов.
По его оценкам, что в ближайшую неделю рубль может укрепиться в районе отметки 62–63, но уже в начале 2023 года, когда на нефть РФ начнет действовать более сильное эмбарго, возможно дальнейшее ослабление рубля.