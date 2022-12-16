Ждем укрепления рубля: аналитик Багманов рассказал о ситуации на рынке

По словам Багманова, также вчера были опубликованы данные по объему розничных продаж США. В ноябре они сократили до 6,6% к месяцу, хотя ожидалось сокращение всего лишь на 0,01%. Также хуже вышел объем промышленного производства. Тут тоже в ноябре снизился на 0,2%, хотя ожидался рост на 0,1%.